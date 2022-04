Im Ortsteil, Oefte direkt bei Kettwig, auf der anderen Seite der Ruhr, liegt diese Quelle ohne Namen.

Sie kommt über das Mos bewachsenen Gesteins herunter und fließt dann unter der Werdener Straße in die Ruhr. Am Ende des Felsens wurde die Quelle gefasst. An dieser Stelle kann auch das Wasser abgefüllt werden. Das wird auch von unseren ausländischen Mitbewohnern rege genutzt.

Selbst Autos mit dem Nummernschild aus Gelsenkirchen und Wuppertal, halten dort und füllen ihre Behältnisse ab.

Leider lassen sie dort auch ihren Müll zurück. Müllsäcke liegen direkt hinter der Leitplanke. Das stört die Idylle der schönen Quelle.

Link:

Wie diese schöne Quelle aussieht hier das Video

Das plätschern und zwitschern der Vögel, lädt zum verweilen ein!