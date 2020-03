Die Landesregierung NRW liefert sich wohl doch ein Wettrennen mit Bayern.

Armin Laschet gegen Markus Söder.

Jetzt wurde ein Bußgeldkatalog verabschiedet und auch direkt

schon die ersten Bußgelder verhängt.

Wie Radio Essen heute berichtete haben in Essen

und in Oberhausen jeweils 4 Männer ein Bußgeldbescheid bekommen.

Vier dieser Personen sogar noch eine Anzeige wegen Beleidigung.

Von der Polizei wurden die vier Personen in Essen angesprochen,

die sich im Park versammelt hatten.

Sie sollten den Park verlassen, was diese aber nicht einsahen

und die Beamten beschimpften.

Wenn sie vorher noch die Change gehabt hätten den Ort mit

einer Ermahnung zu verlassen, war das jetzt nicht mehr drin.

Pro Person gab es das erste Bußgeld in Höhe von 200 Euro pro Person.

Hier ein Auszug der möglichen Bußgeld

Verzehr von Außer-Haus-Speisen näher als 50 Meter

am Restaurant oder Imbiss

50 Euro

Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit

(sofern nicht von Ausnahmen gedeckt)

200 Euro

Unerlaubte Besuche in Krankenhäusern oder Altenheimen

200 Euro

Picknick und Grillen

250 Euro

Organisieren von unerlaubten Sportveranstaltungen

1.000 Euro

Betrieb von Restaurants, Kneipen, Cafes

4.000 Euro

Betrieb von Fitness- oder Sonnenstudios

5.000 Euro

Öffentliche Ansammlung von mehr als zehn Personen

Straftat - Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren

#WirbleibenzuHause