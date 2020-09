Rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei

Ermittlungen laufen gegen 25 Polizisten in Essen

14 Beamte sollen aus dem Dienst entfernt werden. Laut Minister Reul gab es insgesamt heute 14 Razzien gegen Polizistinnen und Polizisten. Die anderen beschuldigten Beamten erhalten ein Disziplinarverfahren. Der Innenminister Reul kündigte eine Sonderinspektion für das betroffene Polizeipräsidium Essen an.

Der Minister sprach bei seiner heutigen Pressekonferenz von „einer Schande für die Polizei“. In den Chat Gruppen seien 126 Bilddateien verteilt worden, auch Fotos von Adolf Hitler, aber auch fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer.