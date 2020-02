Das sieht man sonst auch nur an Brückentagen und dann auch nicht so wie heute.

Die Regale in verschiedenen Geschäften sind leer. Bei Aldi gibt es zum Beispiel keine 1,5 L Flaschen mit

Mineralwasser mehr. Haltbare Lebensmittel Fehlanzeige.

Sind denn alle Verrückt geworden?

Die Regierung versucht zu beruhigen. Aber ist Deutschland wirklich für eine Pandemie mit Corona gerüstet. wenn die Krankheit weiter ausbricht sicher nicht. Man denke nur an den Mangel bei Krankenschwestern und Betten im Krankenhaus. Sollte sich dann auch dort das Personal infizieren ist sicherlich schnell Chaos in Deutschland. Zudem gibt es in Deutschland bereits jetzt 160 Grippe Tote. Aber noch keinen Toten der an Corona gestorben ist. Also cool bleiben.

Da es keine Atemschutzmasken mehr gibt, kursieren im Netz Bastelanleitungen, allerdings nur für Frauen. Man nehme einen alten BH, entferne ein Körbchen und nähe einen Träger an das andere Körbchen. Fertig ist der Atemschutz.

In Asien wird der Atemschutz meist von Kranken getragen, den diese Kranken wollen keine anderen anstecken. Hier bei uns macht man das umgekehrt. Also wenn nur Kranke Masken tragen, brauch man auch weniger Masken.

Bestes Mittel persönliche Hygiene und achtsam bleiben.