Auch in dieser Woche liefert die Stadt Essen wieder gute Zahlen.

Im Revier führt man in Essen,

schlechter sieht es in anderen Städten um uns herum aus.

Aber wieso gibt es gerade in Essen rückläufige Zahlen? Die eingeleiteten Maßnahmen sind doch in allen Städten dieselben.

Eines fällt aber in der Stadt auf, viele Bürger tragen Masken, auch an den Orten wo dieses nicht unbedingt gefordert wird. Sollte das wirklich die Lösung sein?



In jedem Fall alle Essener weiter so!

Die Inzidenzen vom LZG.NRW

Essen 146,5

Bochum 169,3

Bottrop 219,7

Dortmund 217,3

Duisburg 268,5

Düsseldorf 161,0

Gelsenkirchen 234,2

Herne 321,5

Mettmann 180,2

Angesicht dieser immer noch sehr hohen Zahlen, werden wir am 25.11 sicher noch keine Lockerungen erwarten dürfen, obwohl diese erst nur bis zum 30.11 gelten sollten.