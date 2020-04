Das ZDF berichtete, dass auch ein alter leicht

veränderter Impfstoff gegen TBC getestet wird.

Es soll positive Anzeichen gegeben haben.

Dieser Impfstoff heißt VPM1002 und wurde von

Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für

Infektionsbiologie entwickelt.

In einer großangelegten Studie soll nun in mehreren Kliniken

in Deutschland getestet werden. Dabei soll die

Wirksamkeit des Tuberkulose-Impfstoff bei Covid-19

getestet werden. Laut einer Information

der Max-Planck-Gesellschaft (MPG).

Dann sollen zunächst vor allem

ältere Menschen und Beschäftigte im Gesundheitswesen

geimpft werden. Dieser Impfstoff könnte so helfen, die Zeit bis

zu einem alleinigen Impfstoffgegen SARS-Co-Virus 2 zu überbrücken.

VPM1002 wirkt nicht nur bei Tuberkulose, sondern kann

auch vor Virusinfektionen der Atemwege schützen.

Aus den Niederlanden und Großbritannien gibt es Hinweise

darauf, dass VPM auch gegen das neue Coronavirus helfen könnte.

Der neue Impfstoff wurde am Berliner Max-Planck-Institut

für Infektionsbiologie auf der Grundlage des

alten BCG-Impfstoffs entwickelt.VPM1002 wird aktuell in einer Phase-III-Studie in Indien getestet.

Diese soll im Sommer abgeschlossen sein.

Es gibt immer mehr Lichtblicke!