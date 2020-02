Monty Bäcker und Peter Eifler erhalten einstimmiges Votum

Die FDP Essen-West hat im Rahmen ihres ordentlichen Ortsparteitages die Kandidaten für die Frohnhauser Direktwahlkreise bei der kommenden Kommunalwahl am 13. September 2020 nominiert. Die beiden Ortsvorstandsmitglieder Monty Bäcker und Peter Eifler werden der Kreiswahlversammlung der Essener FDP im März diesen Jahres zur Wahl vorgeschlagen.

„Mit Monty Bäcker und Peter Eifler hat die FDP im Essener Westen zwei engagierte, langjährige Parteimitglieder für Frohnhausen benannt“, sagt Martin Weber, Ortsvorsitzender der FDP Essen-West. „Monty Bäcker hat sich in vielen Jahren Mitgliedschaft als sachkundiger Bürger im Ausschuss für Umwelt, Verbraucherschutz und Grün und Gruga in der FDP-Fraktion das nötige Rüstzeug für die Kommunalpolitik erworben und tritt nach 2014 erneut für die FDP in Frohnhausen an. Peter Eifler ist bereits seit über 20 Jahren Mitglied bei den Freien Demokraten und bringt neben seiner beruflichen Tätigkeit als Berufsschullehrer auch seine Passion als Fahrradfahrer in die politischen Debatten rund um Frohnhausen und die anliegenden Stadtteile ein.“

Die zwei Freien Demokraten sehen die Mobilität von morgen, die Herausforderungen für den Einzelhandel in Frohnhausen und den Zustand der Schulen im Stadtteil als ihre Hauptanliegen. „Gemeinsam mit den beiden Kandidaten wird die FDP einen engagierten Wahlkampf in Frohnhausen führen. Wir wollen ideologiefrei die Zukunft des Stadtteils gestalten und die Chancen nutzen, die sich bspw. durch die Digitalisierung für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ergeben“, so Weber.