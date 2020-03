Die Corona-Krise schränkt unsere Gesellschaft nicht nur in einer Form ein, die uns völlig neu ist, sie hält ihr zudem einen Spiegel vor.



Auf der einen Seite gibt es die Egoisten, denen alles völlig egal ist. Hauptsache, sie können Klopapier, Duschgel und Konserven horten oder sich weiterhin in welcher Form auch immer mit ihren Freunden treffen. Die größere Masse sind sicher die, die die Einschränkungen notgedrungen befolgen, weil sie den Virologen und Politikern glauben, um die Krise möglichst schnell wieder zu überstehen. Und dann gibt's erfreulicherweise auch die Mitmenschen, die sich innerhalb weniger Tage dazu entschlossen haben, den Bedürftigen und besonders Gefährdeten in unserer Gesellschaft zu helfen: Mit Einkäufen, die ins Haus gebracht werden oder anderer Unterstützung.

Lesen Sie dazu auch diesen Beitrag von Ingrid Schattberg.

Da ziehe ich meinen Hut, ebenfalls vor den Ärzten und dem Pflegepersonal, das am Limit arbeiten muss, um Menschenleben zu retten.

Hoffen wird, dass die chinesischen Forscher Recht haben und die Krise im Sommer überstanden ist.