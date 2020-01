Aus aktuellem Anlass informiert das Gesundheitsamt der Stadt Essen über das Coronavirus. In China treten derzeit vermehrt Krankheitsfälle durch ein neuartiges Coronavirus („2019-nCoV“) auf. Betroffen ist insbesondere die Stadt Wuhan (11 Millionen Einwohner) und die in Zentralchina liegende Provinz Hubei, zu der Wuhan gehört.



Auch in Europa wurden inzwischen Einzelfälle gemeldet. In Deutschland sind die ersten Fälle bestätigt worden. Laut Robert Koch-Institut (RKI), der zentralen Bundeseinrichtung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention in Deutschland, bleibt die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung durch die neue Atemwegserkrankung derzeit weiterhin gering.‎

Das Gesundheitsamt Essen als Untere Aufsichtsbehörde bleibt mit allen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern im Stadtgebiet im Austausch zum neuen Coronavirus und hat inzwischen entsprechende Informationen an Praxen und Krankenhäuser versendet. Darin wird vor allem der Umgang mit möglichen Verdachtsfällen in Essen geklärt. Insbesondere wurde daran erinnert, dass eine Verdachtsmeldung gemäß dem Infektionsschutzgesetz umgehend an das Gesundheitsamt zu melden ist.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum neuartigen Coronavirus hat das Gesundheitsamt zusammengefasst.

Diese sind unter diesem Link abrufbar: www.essen.de/gesundheit/coronavirus.de.html



Hausärzte beraten und helfen Patienten



Was passiert, wenn das Coronavirus in Deutschland auftritt? Wie kann ich mich vor einer Infektion schützen? Wie helfe ich mir bei akutem Infekt?

Insbesondere zu Jahresbeginn sind die Hausarztpraxen überfüllt mit Patienten, die an verschiedenen Virusinfekten erkrankt sind. Wenn neue Viruserkrankungen bekannt werden, besteht ein akuter Beratungsbedarf in den Arztpraxen. „Die mediale Information nahezu in Echtzeit über neue Viruserkrankungen führt oft zur kurzfristigen Panik bei Patienten“, erklärt Dr. Oliver Funken, 1. Vorsitzender des Hausärzteverbandes Nordrhein. „Ruhe bewahren und Hygienemaßnahmen ergreifen“, erklärt Dr. Funken. „Das gilt für jeden grippalen Effekt und für jede Viruserkrankung.“ Mit einfachen Maßnahmen kann sich jeder Patient grundsätzlich schützen.

• Hände gründlich waschen und vermeiden, mit den Händen in das Gesicht zu fassen und Augen, Nase und Mund zu berühren.

• Nicht in die Hand, sondern in den Ärmel husten.

• Bei Grippeanzeichen möglichst zu Hause bleiben und Arztpraxis telefonisch verständigen und Weiteres absprechen.

• Sogenanntes 10 Minuten Stoßlüften mehrmals täglich, um die Zahl der Viren in geschlossenen Räumen zu verringern und zu verhindern, dass die Mund- und Nasenschleimhäute austrocknen und damit „anfälliger“ werden.

Hier ist die Selbstdisziplin der Patienten gefragt. „Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz schützt zusätzlich vor Tröpfcheninfektion“, betont Dr. Funken. „Die Grippewelle haben wir jedes Jahr, allerdings in sehr unterschiedlicher Ausprägung. Mehrere Hundert Todesfälle in leichten und geschätzt deutlich über 20.000 Todesfälle in schweren Grippewellen. Aber diese Zahlen nutzen sich eben ab. Man hört diese ja fast jedes Jahr. Vor neuartigen Erkrankungen hat man eher Angst.“

Aggressive Virusinfektionen sind vor allen Dingen für die Ältere, für Chroniker und für Schwangere sehr gefährlich. Beim Hausarzt können sich Patienten zuverlässig und umfassend u. a. zum Coronavirus informieren und Vorsorgetipps erhalten. Wer sich unwohl fühlt oder starke Beschwerden verspürt, sollte den Hausarzt vorab telefonisch kontaktierten.