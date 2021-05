... wieder ein neues BUCH! :-)

...WAHRE Geschichten

GANZ besondere lebendige Geschichten

... aus dem LEBEN...

ein neues



BUCH

aus Hattingen

von 15 EPV-Autoren*Innen zusammen getragene herrliche Kurzgeschichten

Kurzgeschichten BUCH..."EINFACH LEBEN"

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

EIN- und ABTAUCHEN

in ganz soannende, schöne und vertrauliche Geschichten...

....schon ein wenig darin gestöbert...GEFÄLLT! :-)))

erschienen im Februar2021

...mitten in dieser fast alles lähmenden CORONA-Pandemie...,

soll es MUT machen und

vielleicht auch zeigen, dass unser aller Zeit hier auf dem Planeten, egal was so kommt,

irgendwie IMMER lohnt,

lohnens- , liebens- und lebenswert ist,

dieses LEBEN!

EINFACH LEBEN!

spontan :-)

Mai 2021

AAT