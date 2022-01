Am 5. und 6. Februar bietet das Essener Schauspiel eine zweitägige Tanz-Fortbildung für Lehrer an. Geleitet wird der Workshop von der internationalen Tänzerin und Performerin Amanda Romero Canepa.

Unter dem Titel „Theater tanzt Körper“ findet am ersten Februar-Wochenende einen Workshop für Lehrer am Schauspiel Essen statt, dass von der international tätigen Tänzerin und Performerin Amanda Romero Canepa geleitet wird. Diese wuchs in Peru auf und kam 2013 für das Studium „Zeitgenössischer Tanz“ nach Deutschland, das sie 2017 abschloss. Aktuell lehrt sie unter anderem in Düsseldorf, Hamburg so wie Lima und gehört zum bundesweit tätigen Tanzkollektivs „Dencuentro“.

In der Fortbildung werden Grundbausteine gelernt, um sich tänzerisch mit dem Körper zu beschäftigen und die Bewegungssprache zu verstehen. Das Angebot richtet sich besonders an Pädagogen, die eine Schul- oder Theatergruppe leiten. Ziel ist es vielseitige Anregungen für Tanz- und Bewegungsübungen für die Arbeit mit Schülern zu vermitteln.

Die Fortbildung findet am Samstag, 5. Februar, und Sonntag, 6. Februar, jeweils von 11 bis 19 Uhr statt und kostet 80 Euro pro Person. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis zum 25. Januar per E-Mail an theaterpaedagogik@schauspiel-essen.de anmelden.