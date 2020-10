Das internationale Literaturfestival "Literatürk" startet am 9. November in seine 16. Auflage. Mit dem Motto „Haste mal ‘ne Zukunft“ richtet es den Blick auf ein unbestimmtes Morgen voller Ungewissheiten – und Möglichkeiten.

Bis zum Festivalschluss am 18. November stehen insgesamt siebzehn spannende Lesungen und Diskussionen mit namhaften Autoren auf dem Programm. Die Veranstaltungen des "Literatürk"-Festivals werden in diesem Jahr entweder Live – überwiegend in Essen und unter Beachtung der Corona-Auflagen – oder zum ersten Mal online stattfinden. Schreib- und Übersetzungsworkshops, die nunmehr 16. Ausgabe der Essener Anthologien für Schüler und Jugendliche aus dem Ruhrgebiet, ein Poetry-Slam sowie eine neue Produktion des Theater Freudenhaus ergänzen das Festivalprogramm.

Spiegel-Bestseller-Autorin mit dabei

Den Auftakt macht die türkische Starautorin Asli Erdogan am 9. November im Filmstudio Glückaufhaus in Essen. Erdogan ist eine mutige und unangepasste Autorin, die stets unbequeme Themen in den Fokus nimmt. Weitere starke Stimmen der Literaturszene sind: Olivia Wenzel, Ilija Trojanow, Niklas Maak, sowie der Nahost-Experte Michael Lüders, der in diesem Jahr mit einem packenden Roman in Erscheinung getreten ist, und die Spiegel-Bestseller-Autorin Zöe Beck. Alle Autoren, Musiker und Künstler sind eingeladen, sich des Themas Zukunft aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu nähern. Zur Einstimmung veröffentlicht das "Literatürk"- Festival einen von Feridun Zaimoglu eigens zum Festivalmotto geschriebenen und eingelesenen Text auf der Festival-Website und den Social-Media Kanälen des "Literatürk"- Festivals.

Alle Veranstaltungen des "Literatürk"- Festivals sind in deutscher Sprache oder werden mit deutscher Übersetzung präsentiert. Das vollständige Programm findet man unter www.literatuerk.com.