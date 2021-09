Am Sonntag, 26. September, ist es soweit. Die Bundestagswahl steht vor der Tür, Deutschland entscheidet, wer im Bundestag sitzen darf. Wie funktioniert das gleich nochmal?



Erst- und Zweitstimme

Mit der Erststimme wird eine Person gewählt, ein Politiker oder eine Politikerin aus der Region. In Deutschland gibt es 299 Wahlkreise, also ziehen am Ende der Wahl 299 gewählte Direktkandidat*innen in den Bundestag ein. Somit belegen diese die Hälfte der 598 Sitze im Parlament. Die Zweitstimme ist bei der Bundestagswahl jedoch noch entscheidender: Ihr wählt damit eine Partei. Vor der Wahl legt jede Partei eine Landesliste fest, auf der Kandidat*innen aufgestellt sind, die für sie in den Bundestag einziehen sollen. Je mehr Zweitstimmen eine Partei bekommt, desto mehr Kandidat*innen darf sie in den Bundestag schicken und auf die übrigen 299 Sitze verteilen.

Wie würde die Lokalkompass-Community wählen?

In unserer Umfrage der Woche interessiert uns welche Partei ihr mit eurer Zweitstimme wählen würdet! Wählbar sind bei uns alle Parteien, die bereits im Parlament vertreten sind. Seid ihr noch unentschlossen oder habt ihr schon eine Tendenz? Stimmt jetzt ab:

Welche Partei bekommt eure Zweitstimme?