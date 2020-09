Rund 20 Bürgerinnen und Bürger trafen sich auf Einladung des CDU-Ratskandidaten für Bredeney/Fischlaken Ulrich Beul am Mittwochmittag mit Oberbürgermeister Kufen zur Bürgersprechstunde. Kufen berichtete, welchen Themen aus früheren Sprechstunden er sich bereits gewidmet hat und wie der entsprechende Sachstand ist.

Neu waren die Wüsche nach Querungshilfen an verschiedenen Stellen der Bredeneyer Straße sowie eine andere Aufstellungsmöglichkeit der Depotcontainer an der Graßhoffstraße. Dort möchte die Fortuna Bredeney den Zugang zu ihrer Sportanlage verändern. Dabei stören die Container am gegenwärtigen Standort. Kufen sagte zu, auch diese Themen zur Erledigung an die zuständigen Stellen in der Stadt weiterzuleiten.

Generell beschäftigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fragen aus der Stadteilentwicklung. Ein Beispiel ist die Neugestaltung des Geländes der St. Markus Kirche, die abgerissen werden wird.

Weitere intensive Gespräche ergaben sich unter vier Augen. Bredeneyer Bürgerinnen und Bürger haben keine Scheu den Oberbürgermeister mit ihren Anliegen auf der Straße anzusprechen und Thomas Kufen freut sich immer wieder über diese Rückmeldungen.