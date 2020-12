Nach dem Erfolg bei der Kommunalwahl im September und dem Wiedereinzug in den Rat der Stadt Essen mit zwei Ratsfrauen konnte die Ratsgruppe in der gestrigen Ratssitzung sechs Ausschusssitze für den Tierschutz erringen. In offener Wahl wurden VertreterInnen der Ratsgruppe Tierschutz in folgende Ausschüsse gewählt:

6 Ausschusssitze mit Stimmrecht für den Tierschutz

Jugendhilfeausschuss - Ratsfrau Simone Trauten-Malek

Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus - Ratsfrau Dr. Elisabeth Maria van Heesch-Orgass

Ausschuss für Umwelt, Klima und Verbraucherschutz - Sachkundiger Bürger Manfred Gunkel

Ausschuss für Ordnung, Personal, Organisation, Gleichstellung - Sachkundiger Büger Marco Trauten

Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauen - Sachkundiger Bürger Holger Ackermann

Kulturausschuss - Prof. Dr. Stefan Orgass

Bisherige Ratsherren Gunkel und Trauten wieder im Ratsteam

"Wir freuen uns insbesondere darüber, dass mit der Wahl der sachkundigen Bürger Manfred Gunkel und Marco Trauten zwei unserer bisherigen Ratsmitglieder nun wieder im Ratsteam mitarbeiten," betont Ratsfrau Elisabeth Maria van Heesch-Orgass, Sprecherin der Ratsgruppe Tierschutz.

Mit dem bekannten Kommunalpolitiker Holger Ackermann, langjähriges Mitglied der Bezirksvertretung IX und engagiert aktiv bei den Grünen Lungen Essen sowie dem Folkwang-Professor und Kulturpolitiker Stefan Orgass stellt sich das Team der Ratsgruppe Tierschutz insgesamt stark auf.

🐾🌳 Politischer Tierschutz im Rat der Stadt Essen -

Ratsgruppe Tierschutz Essen