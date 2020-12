Fast 30.000 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden, fast 600 Tote: "Wir brauchen eine Vor-Quarantäne vor dem Weihnachtsfest", so Ministerpräsident Armin Laschet. So müssen Schüler in NRW ab kommenden Montag, 14. Dezember, nicht mehr in die Schule. Laschet setzt sich für einen "schnellstmöglichen Lockdown" ein. Die Kontaktbeschränkungen an Silvester werden verschärft.

Die heute verkündeten Änderungen im Überblick:

Schule

Schüler der ersten bis siebten Klassen dürfen in der letzten Woche vor den Ferien (14.-18. Dezember) in die Schule, müssen aber nicht. Der stellvertretende Ministerpräsident Dr. Joachim Stamp richtete die dringende Bitte an die Eltern, die die Möglichkeit haben, ihre Kinder selbst zu betreuen: "Bitte übernehmen Sie die Betreuung Ihrer Kinder bis 10. Januar selbst." Es besteht weiter Schulpflicht, aber keine Präsenzpflicht.

Schüler ab der achten Klasse sollen ab Montag im Distanzunterricht lernen. Zudem werden die Schulferien verlängert: Statt am 7. Januar beginnt der Unterricht erst wieder am 10. Januar. Betreuungsfragen sollen gelöst werden.

Weihnachten und Silvester

Die Lockerungen über Weihnachten werden zurückgenommen. Es dürfen nur fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Das gilt auch für Silvester. "Versammlungen auf öffentlichen Plätzen sind Silvester verboten", so Laschet.

Geschäftsschließungen

Armin Laschet will sich bei den Bund-Länder-Beratungen, die aus seiner Sicht am Wochenende, "besser am Samstag als am Sonntag stattfinden sollen", für einen "schnellstmöglichen Lockdown" stark machen. Wenn es nach ihm geht, soll dieser noch vor Weihnachten starten und am 10. Januar enden. Nur Geschäfte für den täglichen Bedarf sollen geöffnet bleiben.