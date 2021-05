Die Essener Ortsgruppe der Initiative Zero Covid hält die aktuellen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung für nicht ausreichend genug, um die Pandemie effektiv zu bekämpfen. Die Gruppe fordert die Stadt Essen und Oberbürgermeister Thomas Kufen dazu auf, "im Rahmen ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zu ergreifen, die über die bisherigen hinausgehen." Die Stadt solle trotz sinkender Inzidenz nicht vorschnell über Lockerungen nachdenken, so die Gruppe.



Vielmehr müsse es weiterhin darum gehen, so die Gruppe, "die Infektionszahlen schnell und nachhaltig nahe Null zu senken, um eine wirkliche Chance auf eine langanhaltende Verbesserung der Situation in einigen Wochen zu erhalten".

Bundesweit setzt sich die Initiative für die Freigabe aller Patente der Coronaschutzimpfungen und den Ausbau der Produktionsstätten ein. Denn die Pandemie lasse "sich nur global lösen", so die Gruppe. Denn während in Deutschland bereits über Sommerurlaube nachgedacht wird, da immer mehr Bundesländer unter einem Inzidenzwert von 100 liegen, sind die globalen Infektionszahlen so hoch wie nie. Deshalb brauche es eine gerechte Verteilung von Impfstoffen und eine massive Erhöhung der Produktionsstätten: "Dafür müssen aber die Impfpatente freigegeben werden, wie es jüngst auch US-präsident Joe Biden forderte. Es darf keine Preisschilder für menschliches Leben geben." Zero Covid unterstützt damit die Initiative #MakeThemSign (https://makethemsign.eu/), die die deutsche Regierung dazu auffordert, auf EU-Ebene der Patentfreigabe zu zustimmen, damit die EU, hoffentlich, nachzieht!

Die Ortsgruppe ruft zur Teilnahme einer Kundgebung am 26.05 um 19 Uhr an der Marktkirche auf unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen!

Für Rückfragen stehen wir ihnen jederzeit zur Verfügung.