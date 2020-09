Die Schönheiten des Essener Nordens besucht Thomas Kufen per Fahrrad am Freitag, den 11. September gemeinsam mit Florian Fuchs, dem CDU-Ratskandidaten für Schonnebeck und Katernberg-Süd. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kaiser-Wilhelm-Park am Palmbuschweg. Auf der Fahrrad-Route Nord geht es vorbei an der Zeche Carl, der Schurenbachhalde und dem UNESCO-Welterbe Zollverein zum Sportpark Am Hallo. Dort endet die Tour gegen 17:30 Uhr

Während der Fahrt und der eingeplanten Pausen haben politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger drei Tage vor der Kommunalwahl noch einmal die Gelegenheit, mit dem zur Wiederwahl kandidierenden Oberbürgermeister und dem Ratskandidaten ins Gespräch zu kommen.

Es gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich daher vorab mit Namen und Kontaktdaten unter florian.fuchs@cdu-essen.de anmelden und für die Pausen eine eigene Schutzmaske mitbringen.