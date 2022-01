Der Ambulante Hospizdienst Essen Nord öffnet wieder seine Tür zum Trauercafé. Am Montag, 10. Januar, laden die Mitarbeitenden von 15 bis 16.30 Uhr in die Immelmannstraße 12 ein.

Die Einladung gilt allen, die einen Verlust durch den Tod eines geliebten Menschen erfahren haben. Das Trauercafé ist keine feste Trauergruppe, sondern ein offener Treffpunkt, der zur Trauerbewältigung beitragen kann. In den eineinhalb Stunden am Montagnachmittag ist Raum für einen offenen Austausch über Gefühle, ohne Angst haben zu müssen, auf Ablehnung zu stoßen. Der Ambulante Hospizdienst bietet einen geschützten Raum, in dem es erlaubt ist, zu weinen oder zu lachen. Wer mag, kann reden oder einfach nur zuhören.

2G+ und vorherige Anmeldung

Für Besucher gilt die 2G-Plus-Regel. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung bei Barbara Djaja unter Tel. 0176/20318887 gebeten.