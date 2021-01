Spätestens jetzt sollten die Schüler in den Abschlussklassen wissen, wie es für sie nach der Schule im Sommer weitergeht. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Weiterführende Schule, Ausbildung oder Studium.

Bei dieser wichtigen Entscheidung helfen die Berufsberater mit fachkundigem Rat und Tat weiter. Da aufgrund der Pandemie eine Beratung an der Schule nicht möglich ist, bieten die Berufsberater der Arbeitsagentur Essen mit einem Videoberatungstag am 8. Februar allen interessierten Schülern eine individuelle Beratung per Video an.

Anmeldungen bis zum 3. Februar



Dazu wird um Anmeldung mit Namen, Telefonnummer und E-Mailadresse bis zum 3. Februar unter essen.berufsberatung@arbeitsagentur.de (Stichwort: was geht) gebeten. Wichtig für das Videogespräch: Die Skype-App muss auf dem Endgerät des Jugendlichen installiert sein. Wenn dies nicht klappen sollte, rufen die Berater auf jeden Fall zurück und helfen telefonisch weiter.

Keine Zeit am 8. Februar? Die Hotline der Berufsberatung 0201/181-1234 ist von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 15.30 Uhr erreichbar.