Die Stadt Essen organisiert in der nächsten Woche ein umfangreiches Impfangebot. Bürger können sich neben dem regemäßigem Angebot in den temporären stationären Impfstellen auch bei drei Impfaktionen der AOK erst- und zweitimpfen sowie boostern lassen: Alle ab zwölf Jahren können sich am Montag, 31. Januar, Dienstag, 1. Februar, und Donnerstag, 3. Februar, jeweils von 10 bis 17 Uhr im AOK-Haus, Friedrich-Ebert-Straße 49 in Essen-Mitte, ihre Schutzimpfung gegen das Coronavirus abholen.



Termine der städtischen Impfstellen

Auch die temporären stationären Impfstellen der Stadt Essen bieten regelmäßig jeweils an mehreren Tagen Coronaschutzimpfungen an, so in Altenessen-Nord (Marienhospital) Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr, in Werden (Kardinal-Hengsbach-Haus) Mittwoch bis Freitag von 14 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr, in der Innenstadt (Theaterpassage): Montag, Dienstag und Freitag von 14 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr und in Frohnhausen (Lighthouse) Montag bis Mittwoch und Freitag von 14 bis 20 Uhr. Für die Impfstellen in Altenessen, Werden und Frohnhausen können die Bürger zu bestimmten Zeiten auch Termine buchen, müssen dies aber nicht.

Infos zur Kinderimpfung

In der nächsten Woche findet zudem in der temporären stationären Impfstation im LIGHTHOUSE in Frohnhausen eine Impfaktion für Kinder von fünf bis elf Jahre statt: Für Samstag, 5. Februar, von 10 bis 18 Uhr, sind Termine für Erst- und Zweitimpfungen buchbar. Eine weitere Impfaktion für Kinder ist dort auch am Samstag, 19. Februar, von 10 bis 18 Uhr, geplant. Interessierte Eltern müssen im Vorfeld pro Kind online einen Termin buchen. Mehr Informationen zu den Kinderimpfungen, den Impfungen allgemein und zum Online-Terminbuchungssystem hat die Stadt Essen auf essen.de/coronavirus_impfen zusammengestellt.