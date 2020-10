Schüler aus Essen dürfen sich freuen: Wegen eines Streiks fällt am Donnerstag, 8. Oktober, die Schule aus.

Die Gewerkschaft ver.di hat alle Tarifbeschäftigten an Essener Schulen zu einem ganztägigen Warnstreik am Donnerstag, 8. Oktober, aufgerufen.

Da der Zugang zu den Schulgebäuden an diesem Tag nicht sichergestellt werden kann, ist auch die Reinigung der Räumlichkeiten nicht sicherzustellen. Ein Schulbetrieb unter den derzeitigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie ist an diesem Tag daher nicht möglich.

Auch Nachmittagsbetreuung findet nicht statt

Aus diesem Grund hat das Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde der Stadt Essen entschieden, dass die städtischen Schulen an diesem Tag geschlossen bleiben und auch Betreuungsangebote wie der Offene Ganztag (OGS) nicht stattfinden können. Es kann auch keine Notbetreuung angeboten werden.

Sportvereine können Hallen nicht nutzen

Neben dem eigentlichen Präsenzunterricht können am Tag des Warnstreiks auch keine externen Nutzungen der Schulgebäude, wie beispielsweise durch Angebote der Folkwang Musikschule oder der Sportvereine in den Sporthallen, stattfinden.

Am Freitag wieder Unterricht



Da nach Schulschluss am Mittwoch, 7. Oktober, die Schulen abschließend gereinigt werden, stehen den Schülern so am Freitagmorgen, 9. Oktober, gereinigte Schulräume zur Verfügung.