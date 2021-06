Ab kommenden Montag, 7. Juni, ist das neue Corona-Info-Mobil der Stadt an unterschiedlichen Tagen und in verschiedenen Stadtteilen in Essen unterwegs. Die aktuelle Pressemitteilung dazu lautet wie folgt:

An Bord sind Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, der Stadtteilarbeit des Jugendamtes sowie beispielsweise auch Integrationslotsen. Sie beraten über die wichtigen Vorteile einer Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Im Gespräch können nicht nur allgemeine Fragen rund um das Thema COVID-19 und die Coronaschutzimpfung, sondern auch individuelle Fragestellungen im Zusammenhang mit einer Impfung geklärt werden. Es gibt ein Fremdsprachenangebot und auch Aufklärungs- und Informationsmaterialien stehen in unterschiedlichen Herkunftssprachen zur Verfügung.

Neue Woche, neue Termine

Den Start macht das Corona-Info-Mobil in Huttrop. Am kommenden Montag wird die mobile Impfsprechstunde von 10 bis 13 Uhr in der Schulzstraße, Höhe Hausnummer 18-28 Halt machen. Alle Termine des Corona-Info-Mobils auf einen Blick:

Montag, 7. Juni, 10 bis 13 Uhr: Huttrop, Schulzstraße Höhe Hausnummer 18-28;

Dienstag, 8. Juni, 9 bis 12 Uhr, Altenessen, Vorplatz Alte Kirche, Karl-Denkhaus Straße;

Mittwoch, 9. Juni, 9 bis 12 Uhr, Horst, Bürgerladen Hörsterfeld;

Donnerstag, 10. Juni, 9 bis 12 Uhr, Frohnhausen, Frohnhauser Markt;

Freitag, 11. Juni, 9 bis 12 Uhr, Katernberg, Bürgerzentrum Kon-Takt, Katernberger Markt 4.

Die Termine für die darauffolgenden Wochen werden seitens der Stadt jeweils mittwochs für die kommende Woche veröffentlicht.