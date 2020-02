Hundeprofi Martin Rütter kommt in den Turm. Am Freitag, 28. Februar, ist er um 12 Uhr bei der FUNKE Mediengruppe zu einer Talkrunde zu Gast und beantwortet dort EURE Fragen!

Hat euer Hund eine nervige Angewohnheit? Zerbeißt er Pantoffeln? Kläfft er andere Hunde an? Kann er nicht alleine bleiben? Auf all diese Fragen hat ER die passende Antwort: Martin Rütter.

Gerade läuft seine Doku "Die Welpen kommen" auf RTL, außerdem nähert sich sein Tour-Finale am 28. März in Oberhausen. Dann wird er zum letzten Mal als "Anwalt der Hunde" in seinem Live-Programm "Freispruch!" ein bellendes Plädoyer für die Beziehung von Hasso und Herrchen halten. Und eines steht für ihn fest: Schuld ist nie der Hund!

Tickets fürs Tour-Finale und Fanboxen zu gewinnen

Wir verlosen unter allen Fragestellern 5x2 Tickets für das Tour-Finale, außerdem gibt es fünf Fanboxen mit DVD zur "Freispruch!"-Show, Tasse, T-Shirt, Buch „Hund – Deutsch / Deutsch – Hund“, DVD "Sprachkurs Hund" und unterschriebener Autogrammkarte von Martin Rütter.

Problemhund? Problemhundehalter!

Wer also Tipps für seinen "Problemhund" haben möchte, ist bei Rütter an der falschen Adresse. Er hält höchstens Tipps für den "Problemhundehalter" bereit. Dies soll euch aber nicht abschrecken, eure Fragen zu stellen. Übrigens nicht nur zum Thema Hund, sondern gerne auch zu Rütters Person oder seiner Vita. Wusstet ihr, dass Martin Rütter aus Duisburg stammt? Und dass seine Tante Thea schon in den 80er Jahren Tierschützerin war und damit die Basis für seine berufliche Zukunft gelegt hat? Allerdings nicht, weil sie so gut mit den Vierbeinern konnte...

Feuer frei für eure Fragen!

Jetzt seid ihr dran: Stellt eure Fragen an den Hundeprofi in den Kommentaren. Martin Rütter wird einen Teil davon in der Talkrunde im Kiosk im Funke-Turm am Jakob-Funke-Platz in Essen beantworten. Damit macht er den Auftakt zu der neuen Reihe "Stars im Turm".

Erlebt Martin Rütter bei "Stars im Turm"

Ihr könnt dabei sein, der Eintritt ist frei. Zwei Einschränkungen gibt es allerdings: Wenn voll, dann voll. Das heißt: Der Platz ist begrenzt. Wenn die Kapazitäten ausgeschöpft sind, kann es passieren, dass Interessenten abgewiesen werden. Und: Hunde dürfen nicht mit in den Kiosk kommen.