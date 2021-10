Rot-Weiss Essen hat Geschichte geschrieben. Beim KFC Uerdingen, der seine Heimspiele wegen des Umbaus des Grotenburg-Stadions in Velbert austrägt, feierte die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart am Samstag einen 11:0 (3:0)-Kantersieg. Es war nicht nur der höchste Erfolg in der Historie der Regionalliga West, es war zugleich der höchste Sieg der Rot-Weissen in einem Meisterschaftsspiel.

Die Rahmenbedingungen vor dem ersten Gastspiel im Stadion Velbert waren ideal, und auch die Partie hätte kaum besser beginnen können. Nach kurzer Eingewöhnungsphase fand gleich der erste Abschluss den Weg ins Tor. Beim Schuss von Oguzhan Kefkir (10.) machte KFC-Torwart Jovan Jovic keine gute Figur. Fünf Minuten später machte der junge Keeper seinen Fehler wieder wett und wehrte einen Foulelfmeter von Luca Dürholtz ab (Cedric Harenbrock war im Strafraum gelegt worden). Doch das Pech blieb Jovic treu. Den Nachschuss von Oguzhan Kefkir drückte Simon Engelmann mit der Fußspitze zum 2:0 (16.) über die Linie. Zudem verletzte sich der Torwart in dieser Szene an der Hand und musste gegen Jonas Brendieck ausgetauscht werden.

Im Gefühl eines bevorstehenden fünften Auswärtssieges ließen es die Essener hernach gemächlich angehen. Erst kurz vor der Pause tauchten die Rot-Weissen mal wieder gefährlich im KFC-Strafraum auf, und schon stand es 3:0. Simon Engelmann nahm einen Steilpass von Cedric Harenbrock auf und versenkte die Kugel im langen Eck (43.).

Munteres Toreschießen

Zur Pause war das Spiel also schon entschieden, doch RWE wollte mehr. Gerade 45 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, als Isaiah Young Cedric Harenbrock auf die Reise schickte, der mit einem gekonnten Heber auf 4:0 erhöhte. Uerdingens Gegenwehr erlahmte nun zusehends. Simon Engelmann (56.) schoss sich mit seinem dritten Treffer den ganzen Frust der torlosen vergangenen Wochen von der Seele, ehe Oguzhan Kefkir das 6:0 (62.) markierte.

Christian Neidhart wechselte nun vierfach und gab den Reservisten Felix Heim, Erolind Krasniqi, Yannick Langesberg und Zlatko Janjic Einsatzzeit. Der Torhunger der Rot-Weissen war jedoch noch immer riesig. Felix Bastians (68.), Sandro Plechaty (72.) und Erolind Krasniqi (74.) erhöhten auf 9:0. Vier Minuten vor dem Ende war es dann Oguzhan Kefkir, der mit seinem dritten Treffer den ersten zweistelligen Sieg in der Regionalliga West sicherstellte. Den Schlusspunkt zum 11:0 setzte Zlatko Janjic per Foulelfmeter (90.).