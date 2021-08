Examensfeier im KBG: Rote Rosen zum Abschied

Der 27. August 2021 war ein ganz besonderer Tag für insgesamt 109 junge Pflegefachkräfte, die ihre Berufsausbildung im Kirchlichen Bildungszentrum für Gesundheitsberufe im Revier GmbH (KBG GmbH) erfolgreich abgeschlossen haben.

Die fünf Kurse des Jahrgangs 2018 begingen ihre Examensfeier, in deren Verlauf den Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen sowie Altenpfleger*innen in festlichem Rahmen ihre Zeugnisse persönlich überreicht wurden. Da sich die Corona-Pandemie bis in die Gegenwart hinein auswirkt, konnte die Examensfeier nicht in bewährtem Rahmen mit allen erfolgreichen Absolvent*innen und ihren Angehörigen stattfinden. Stattdessen wurde die Zeremonie in kleinen Gruppen absolviert.

Seelsorger Thomas Rücker und Christel Buchholz-Mielke, Pädagogische Schulleitung am KBG, führten durch die Examensfeier und gratulierten den Examinierten zu ihrer erfolgreich absolvierten dreijährigen Berufsausbildung. Während der Song „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ erklang, bekamen die Absolvent*innen von ihren Kursleitungen jeweils eine symbolische Rose überreicht. Anschließend wurden den Auszubildenden die Zeugnisse ausgehändigt.

Christel Buchholz-Mielke sprach in ihrer Festrede: „Hinter Ihnen liegen drei Jahre Ausbildung, in denen Sie in unterschiedlichsten Bereichen theoretisches Wissen und Qualifikationen erworben haben und in denen Kompetenzen entwickelt wurden. Die Corona-Pandemie hatte viel Einfluss auf Ihre Ausbildung. In der theoretischen Ausbildung mussten wir uns alle umstellen und vielfach auf Homeschooling oder auf die LernBar zurückgreifen. Dennoch haben wir diese Zeit gemeinsam sehr gut gemeistert. Die Sicherheit der Auszubildenden, ihre Ausbildung zu Ende zu führen, und die Sicherheit der Bewohner*innen und Patient*innen in den Einrichtungen habe ich als Schulleiterin als wichtigste Priorität gesehen.“

67 der erfolgreichen Absolvent*innen haben ihre Ausbildung in den Einrichtungen der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH absolviert.