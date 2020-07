Am 03.07.2020 machten sich 4 Kameraden auf den Weg zum Wasserübungsplatz des THW Ausbildungszentrums Hoya in Barme an der Weser, um dort nach einer mehrstündigen Einweisung durch Mitarbeiter des Aufbauherstellers Freytag und Fahrzeugherstellers MAN, einen neuen Kipper zu übernehmen.

MAN - TGS 18.430 4x4

Meiller 3-Seitenkipper

Nutzlast: 8 t

Anhängelast: 30 t

Sitzplätze: 6

Sonstiges: Rückfahrkamera, Klimaanlage, Rundumkennleuchten umschaltbar, blaues oder gelbes Blinklicht.

Glückauf, euer THW OV Gelsenkirchen!