Diese Entwicklung kommt schon etwas überraschend: Während an den letzten Tagen auch im Kreis Recklinghausen und damit auch in Gladbeck die Corona-Zahlen jeden Tag gesunken sind, so wurden in den vergangenen 24 Stunden nun wieder kreisweit steigende Zahlen registriert. Davon betroffen ist auch Gladbeck.

Erfreulich ist lediglich, dass keine weiteren Todesfälle gemeldet wurden. Allerdings sind die Wochenend-Zahlen bekanntlich mit Vorsicht zu genießen, da weniger Tests gemacht werden und nicht alle Gesundheitsämter die neuen Daten an die übergeordneten Stellen weitergeben.

So gibt es aktuell (Stand 15. Februar, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 14. Februar) im gesamten Kreis Recklinghausen 21.358 (+ 12) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 19.530 (unverändert) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 597 (unverändert) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 1.231 + 12) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 54,4 (+ 2,0) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten.

Gladbeck: 3.455 (+ 4) Infizierte, 224 (+ 4) aktuell Infizierte, 3.151 (unverändert) Genesene sowie 80 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 104,5 (+ 5,3).

Castrop-Rauxel: 2.321 (+ 4) Infizierte, 217 (-4)) aktuell Infizierte, 2.065 (unverändert) Genesene sowie 39 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 90,0 (+ 5,5).

Datteln: 1.339 ( unverändert) Infizierte, 46 (unverändert) aktuell infizierte Personen, 1.228 (unverändert) Genesene sowie 65 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 14,5 (unverändert).

Dorsten: 1.964 (unverändert) Infizierte, 101 (unverändert) aktuell Infizierte, 1.821 (unverändert) Genesene sowie 42 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 40,2 (unverändert).

Haltern am See: 630 (+ 1) Infizierte, 23 (+ 1) aktuell infizierte Person, 601 (unverändert) Genesene sowie 6 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 18,5 (+ 2,6).

Herten: 2.318 (+ 1) Infizierte, 109 (+ 1) aktuell Infizierte, 2.127 (unverändert) Genesene sowie 82 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 55,0 (+ 1,6).

Marl: 3.033 (unverändert) Infizierte, 159 unverändert) aktuell Infizierte, 2.804 (unverändert) Genesene sowie 70 (unverändert)Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 35,7 (unverändert).

Oer-Erkenschwick: 1.195 (unverändert) Infektionen, 44 unverändert) aktuell Infizierte, 1.110 (unverändert) Genesene sowie 41 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 44,6 (unverändert).

Recklinghausen: 4.141 (+ 2) Infektionen, 252 (+ 2) aktuell Infizierte, 3.741 (unverändert) Genesene sowie 148 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 55,7 (+ 1,8).

Waltrop: 962 (unverändert) Infektionen, 56 (unverändert aktuell Infizierte, 882 (unverändert) Genesene sowie 24 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 23,9 (unverändert).

19.530 (unverändert) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen.

Auch die aktuellen Corona-Zahlen der Bezirksregierung Münster liegen vor. Demnach (Stand 15. Februar, 0 Uhr, in den Klammern jeweils der Vergleich zum 12. Februar) gab es in Bottrop bislang 3.770 (+ 35) positive Tests. Aktuell an Corona erkrankt sind 150 (- 10) Personen, 3.500 (unverändert) Personen gelten inzwischen wieder als "genesen" und es werden 74 (unverändert) Todesfälle gemeldet.

In Gelsenkirchen gab es bisher 9.767 (+ 34) positive Testergebnisse und aktuell gibt es 500 (- 50) an Corona erkrankte Menschen. Es gibt 9.000 (+ 100) Genesene und 310 (+ 3) Todesfälle.

Für Bottrop ergibt sich aktuell (Stand 15. Februar, 0 Uhr) ein Inzidenzwert (in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 14. Februar) von 58,7 (- 1,7) und in Gelsenkirchen liegt der Inzidenzwert bei 68,6 (- 0,3).