Kurz vor 21 Uhr wurde am Montagabend (30. März) die Gladbecker Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand an der Josefstraße in Rentfort gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Brand bereits von der Hauseingangstür in den Zwischendeckenbereich unterhalb der Dachpfannen ausgebreitet. Mit Wasser aus einem Strahlrohr sowie mit Hilfe des Hochdruck-Schneid-Löschsystems "Cobra" konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bei den betroffenen Gebäuden handelte es sich um Häuser, die in einer bungalowähnlichen Bauweise errichtet wurden und über Sattel-/Pultdächer verfügten. Daher gelangten auch zwei Multifunktionsleitern zum Einsatz.

Anschließend musste für die weitere Brandbekämpfung ein Teil der Dachpfannen entfernt werden, um so an kleinere Brandnester zu gelangen, die mit Wasser abgelöscht wurden. Während des gesamten Einsatzes erfolgte mit einer Wärmebildkamera eine ständige Kontrolle der Dachkonstruktion.

Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, da zum Glück alle Bewohner der betroffenen Häuser ihre Wohnungen bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen konnten.

Gegen 23.30 Uhr konnte der Einsatz, bei dem die Kräfte der hauptamtlichen Wache, der Löschzüge Rentfort und Zweckel sowie der Rettungsdienst der Gladbecker Feuerwehr vor Ort waren, beendet werden.

Bezüglich des Sachschadens liegen keine Angaben vor. Die Ermittlungen betreffs der Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.