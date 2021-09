In den frühen Morgenstunden des 18. September (Samstag) wurde die Feuerwehr Gladbeck gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A 2 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen gerufen.

In Höhe des Parkplatzes Allenstein waren ein PKW und ein Kleintransporter zusammengeprallt. Nach der ersten Erkundung wurde schnell klar, dass es mindestens zwei Verletzte gab, weshalb umgehend ein zweiter Rettungswache nachgefordert wurde. Für die Rettung der Insassen musste die Feuerwehr zum Glück kein schweres Gerät einsetzen. . Sofort wurde ein zweiter RTW geordert. Bei einem Fahrzeug musste die Feuerwehr auslaufende Betriebsmittel abstreuen. In den am Unfall beteiligten Fahrzeugen befanden sich insgesamt drei Personen, von denen zwei mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Nach circa einer halben Stunde konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.

Die Feuerwehr Gladbeck war mit 15 Kräften vor Ort. Über die Höhe des entstandenen Schadens oder zur Ursache des Unfalls kann die Feuerwehr keine Aussagen machen.