Der Tag der Entscheidung steht unmittelbar bevor: Am Sonntag, 26. September, wählt Deutschland einen neuen Bundestag und damit indirket auch eine neue Bundeskanzlerin/einen neuen Bundeskanzler.

Wie bei vergangenen Wahlen können die Gladbecker Bürger auch bei der Bundestagswahl die Ergebnisermittlung am Wahlabend ab 18 Uhr online mitverfolgen. Sie haben die Möglichkeit die Ergebnisse in den Wahllokalen oder auch Zwischen- und Endergebnisse auf Stadtebene abzurufen. Auch die Ergebnisse des Wahlkreises sowie anderer Städte im Kreisgebiet sind verfügbar.

Das Wahlbüro macht aber darauf aufmerksam, dass die bisherige „Votemanager-App“, die

von vielen Bürgern bei vergangenen Wahlen genutzt wurde, nicht mehr bereitgestellt wird. Aus dem Rathaus kommt aber die Zusicherung, dass die Ergebnisse online in gleicher Qualität und Aufbereitung über den Link wahlen.gladbeck.de verfolgt werden können. Apple-Nutzer müssen aber die dort enthaltenen Hinweise für die Geräteeinstellung beachten.

Die Wahlräume der diesjährigen Bundestagswahl sind übrigens bis auf eine Ausnahme identisch mit

den Wahlräumen der Kommunalwahl im September 2020. Von der Änderung ist Zweckel betroffen, denn dort befindet sich der Wahlraum für den Wahlbezirk 7.1 ist in diesem Jahr nicht mehr die ehemalige Willy-Brandt-Schule, sondern das Kaplan-Poether-Haus, Schroerstraße 3.

Es wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass der Zugang zu den Wahlräumen der IngeborgDrewitz-Gesamtschule am Wahlsonntag nicht über den Haupteingang möglich ist. Es

erfolgt vom Haupteingang aus eine Ausschilderung um das Gebäude herum, um zu den

Wahlräumen der Wahlbezirke 10.1, 11.1 und 11.2 zu gelangen.

Von den insgesamt 44 Wahllokalen sind 38 barrierefrei. Der jeweilige Wahlraum ist auf der Wahlbenachrichtigung angegeben. „Vorsorglich sollten die Wahlberechtigten am Sonntag vor dem Gang zu ihrem üblichen Wahlraum dennoch einen kurzen Blick auf ihre Wahlbenachrichtigung werfen“, rät das Wahlbüro der Stadt Gladbeck.

Sollte die Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen, kann der Wahlraum auch auf der

städtischen Internetseite angezeigt werden. Bei Fragen steht das Wahlbüro telefonisch unter

Tel. 02043/99-2203, -2001 sowie -2456 zur Verfügung.