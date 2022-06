Hamminkeln (ots)



Laut aktueller Polizeimeldung, kam es Samstag gegen 20:20 Uhr auf der Weseler Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 22-jährige Pkw Fahrerin aus Hamminkeln wurde dabei verletzt. Sie wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Hier verblieb sie stationär. Die junge Frau befuhr mit ihrem Pkw die Weseler Straße in Richtung Brünen. In Höhe einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und geriet dabei in Kontakt mit einem Zaun und einem Baum. Im Vorgarten eines Einfamilienhauses blieb der Pkw auf dem Fahrzeugdach liegen. Die Frau konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Zur Beobachtung ist sie jetzt im Krankenhaus