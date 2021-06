Wesel (ots)

Laut Polizeibericht, bevor am Mittwoch gegen 09.30 Uhr ein 88-jähriger Mann aus Wesel mit einem Pkw die Emmericher Straße in Fahrtrichtung Bocholt. An der roten Ampel an der Kreuzung Ackerstraße fuhr er auf das Auto einer dort wartenden 42-jährigen Frau aus Lünen auf.

Durch den Aufprall wurde der Pkw der Frau über die Übergangsfurt der Ampel geschoben. Dort kollidierte der Wagen mit einem 32-jährigen Fahrradfahrer aus Wesel, der daraufhin stürzte.

Der 88-Jährige Fahrer und die 86-jährige Beifahrerin brachten Rettungswagen in Krankenhäuser. Auch die 42-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der 88-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer aber nicht lebensgefährlich. Die 86-jährige Beifahrerin, der 32-jährige Fahrradfahrer und die 42-jährige Frau aus Lünen erlitten leichte Verletzungen.