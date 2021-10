Erneut laden der Verein „Bücherfreunde der Stadtbücherei Hamminkeln“ und die Stadtbücherei zum weihnachtlichen Kindertheater ein.

In dem Stück des BRilLE-Theater geht es um den Sinn von Weihnachten:

Auf der Erde geschehen auf einmal seltsame Dinge: Die Menschen hängen überall Schnüre mit kleinen Lämpchen auf, essen Süßigkeiten, bis ihnen schlecht wird und packen lauter Sachen in buntes Papier ein. Noch wundersamer sind aber die Männer mit den weißen Bärten und den rot-weißen Mänteln, die man jetzt überall sehen kann. Der Engel Bauz versteht das alles nicht und fragt Gott. „Die Menschen feiern Weihnachten.“ Aha, aber was ist das? Da Bauz ein Jungengel ist und noch nicht fliegen kann, verspricht Gott ihm Flügel, wenn er das Rätsel löst. Auf der Suche nach einer Antwort „plumpst“ Bauz an verschiedene Orte und nimmt jedes Mal eine Antwort mit zurück in den Himmel. Doch leider liegt er damit meist nicht ganz richtig…

Für Kinder von 4 bis 12 Jahren

Dauer: 45 Minuten

Eintritt /VKK: Kinder drei Euro, Erwachsene fünf Euro, Familienkarte (zwei Kinder, ein Erwachsener) neun Euro

Tageskasse: Kinder vier Euro, Erwachsene sechs Euro, Familienkarte zehn Euro

Die Veranstaltung findet am 4. Dezember um 15.30 Uhr im Forum der Gesamtschule Hamminkeln statt.