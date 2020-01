Hamminkeln: Die Bürgerhalle Wertherbruch, war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln, lud zur Jahreshauptversammlung des abgelaufenen Jahres 2019. Michael Wolbring, Leiter der Feuerwehr, bedanke sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Auch den verstorbenen Kollegen, Willi Terörde, Heinrich Berning und Heinrich Kulina, gedachte man in einer Trauerminute. Von den 450 Mitgliedern, sind derzeit über 300 Frauen und Männer aktiv. In 2019 rückte die Feuerwehr zu 249 (330 im Vorjahr) Einsätzen aus. Ach Bürgermeister Bernd Romanski, bedanke sich in seiner Rede, bei den Einsatzkräften und forderte noch einmal, dass es ganz wichtig sei, miteinander, statt übereinander zu reden. Im Anschluss, wurden einige Kolleginnen und Kollegen Befördert und für die langjährige Treue geehrt.