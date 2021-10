Strukturelles´im Ruhrgebiet...

Henrichshütte

HATTINGEN

im Oktober 2021

... Oberflächen... Strukturen...

und eine vielleicht etwas andere, besondere Sicht

auf die Dinge...

sowas reizt mich, mag ich, sowas gefällt mir!

ohne WORTE :-)

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Genauer hinsehen, und doch manches Mal´ auch bewusst ein klitze-kleines-Bisschen

VORBEI-Sehen... anderSehen... halt!

Da erkenne ich dann mal´das, oder detwas Anderes... auch schon mal´ Krokodile...

oder wie ein ALIEN

!?!

es schaut doch fast aus wie ein KROKODIL... goder ein ALIEN? Dieses "geöffnete Maul" ...???

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Ab und an auch erst später, am Rechner´, wenn ich mir Bilder dort hochlade, sehe ich was´ darin, etwas möglicherweise Anderes als vorher, beim "Knippsen".

So wird ein kleiner Spaziergang auf der Henrichshütte zu einem spannenden, kleinen Erlebnis.

Zu einem interessanten Event, welches tatsächlich auch ein wenig die SEELE streichelt, tatsächlich, und den ALLTAG vergessen lässt!

Über einige dieser Flächen, dieser Objekte ließ ich meine Finger gleiten... einfach um festzustellen, wie die Beschaffenheit denn so ist!

Ich liebe solche Ausflüge.

Vielleicht kommt es in meinen bescheidenen HANDY-Bildern

nicht so rüber´, dennoch wollte ich diese hier mal´ zusammentragen und zeigen.

Mir gefallen solche Aufnahmen,

und vielleicht hat ja auch der Ein oder Andere FREUDE daran, mit ... zu schauen! :-)

Alle Bilder sind Anfang Oktober in Hattingen auf dem Gebiet der Henrichshütte entstanden .

....................................................................

TEXT+Fotos: Oktober 2021, AAT