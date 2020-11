Mit diesen Zeilen hat uns Udo Jürgens schon 1967 ans Herz gelegt, auch in tristen Zeiten die Hoffnung nicht aufzugeben. Was auch immer ihm diese Zuversicht gegeben hat, sie findet sich jedenfalls auch in meiner eigenen Grundeinstellung zum Leben wieder.

Ein für unsere aktuelle Jahreszeit gut passendes Bild aus Udo Jürgens' Lied ist dies:

Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt,

weil der Herbstwind es so bestimmt;

wenn das Schicksal uns etwas nimmt:

Vertraue der Zeit.

Mich erinnern diese Worte übrigens an ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, das ich sehr schätze und seit meiner Jugend auswendig kenne. Es heißt schlicht "Herbstgedicht" und beginnt mit den Versen:

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,

als welkten in den Himmeln ferne Gärten ...

Und zum Schluss heißt es:

Und doch ist einer, welcher dieses Fallen

unendlich sanft in seinen Händen hält.

Dieser Gedanke ist es, der mir an dem Bild von den fallenden Blättern so gut gefällt. Aber das nur am Rande - und damit zurück zur Sonne, und weiter zum heutigen Morgen.

Early in the morning

Mit ein wenig mehr Vorlauf als gestern stand ich nämlich pünktlich zum Sonnenaufgang auf dem Turm von Burg Blankenstein. Einige Aufnahmen, die in der dann folgenden Stunde entstanden sind, möchte ich hier zum Abschluss dieses Wochenendes noch präsentieren. Dieses Mal habe ich sie zu einem kleinen Film zusammengestellt. Nach Möglichkeit gleich auf den Vollbildmodus umschalten!

Ich wünsche allen Freude an unserem schönen Ruhrtal und einen guten Verlauf der neuen Woche!

Link zum Original-Video: https://vimeo.com/476948429