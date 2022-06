"Der Preis ist Eis!"

Umweltgruppe und Umweltberatung nahmen ihren Gewinn an der Diesterwegschule entgegen - dazu wurde allen ein Eis spendiert

Am Mittwoch war es endlich soweit: Die Umwelt-AG der Diesterwegschule konnte jetzt ihren Preis von 300 € von Umweltberaterin Jutta Eickelpasch (Verbraucherzentrale) und Gruppenleiterin Ophelie Lespagnol entgegennehmen. Der Gewinn ist für den zweiten Platz des Wettbewerbs "Beste Aktion der Europäische Woche der Abfallvermeidung" (EWAV), den sie, gemeinsam mit der Umweltberatung, in der Schul-Kategorie belegt haben. Wie berichtet, hatten sich die engagierten Kinder zur grenzüberschreitenden Aktionswoche mit dem Thema "Plastikvermeidung" und "Müll im Meer" befasst. Das Geld wird in größtenteils in einen Baum im Bürgerwald fließen, aber zunächst bekamen alle ein Eis spendiert - zur Feier des Tages.

Die nächste 'Europäische Woche der Abfallvermeidung' (EWAV) findet übrigens diesen November (19.11. - 27.11.) statt - das Thema lautet "Textilien".