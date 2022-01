"Tag der Umweltbildung" am 26.01.2022

Am 26. Januar ist der "Tag der Umweltbildung". Ein Thema auch in der Verbraucherzentrale: Denn nach dem Motto "Früh übt sich..." ist Umweltberaterin Jutta Eickelpasch häufig in Kindergärten, Schulen und Jugendzentren zu Gast.

Sie nutzt diesen Tag um gezielt auf ihr nachhaltiges Aktions-Angebot aufmerksam zu machen. So hat sie aktuell für Kindergärten und Grundschulen eine Medienkiste zusammengestellt, die kostenlos zu leihen ist. "Die Box enthält vorwiegend schön bebilderte Bücher und einige kreative Elemente. "Klimaschutz" und "Müll im Meer" sind hier ein Thema: "...da sind die Kids besonders interessiert und leicht zu begeistern", weiß die Beraterin aus Erfahrung.

Zum "Tag der Umweltbildung" verteilt die Verbraucherzentrale eine Woche lang kostenlos "Otto-Rob- Überraschungstüten" mit Mal- und Bastelheften "Rette mit Otto Rob den Planeten Metallo" und außerdem mit . . . ??? Einfach überraschen lassen!



Das Bildungsprogramm der Verbraucherzentrale findet sich auf der Homepage www.verbraucherzentrale.nrw/kamen

Kontakt: kamen.umwelt@verbraucherzentrale.nrw oder 02307 43801-14