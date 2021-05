„Leben ohne Qualm“ – so heißt die NRW-Initiative der ginko Stiftung für Prävention. Auch die Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Kleve, die in der Trägerschaft der Diakonie im Kreis Kleve und des Caritasverbandes Kleve liegt, macht bei der Initiative mit und hat zum Weltnichtrauchertag am heutigen Montag, 31. Mai, zu einer Aktion an den Schulen aufgerufen.

Kreis Kleve. „Es handelt sich um eine kreative Mal- und Schreibaktion unter dem Titel ,Was ist schön an einem rauchfreien Leben‘“, erklärt Friedhelm Körner vom Caritasverband Kleve. Seine Kollegin Jennifer Dellnitz hat bereits die ersten Karten abgeholt und ist begeistert. „Für die Schüler ist eine Welt ohne Raucher glücklicher“, sagt Jennifer Dellnitz.

Die Fachstelle für Suchtvorbeugung im Kreis Kleve gibt es seit 1993. Zentrale Aufgaben sind die Suchtvorbeugung und die Gesundheitsförderung. Dazu gibt es verschiedene Angebote – von der präventiven Arbeit in Schulklassen und erlebnispädagogischer Arbeit über Projekte, Vorträge und Schulungen bis zum Engagement in diversen Arbeitskreisen. Geleistet wird die Arbeit von Mitarbeitenden des Caritasverbandes Kleve und der Diakonie im Kirchenkreis Kleve.

„Commit to Quit“ (Sag ja zum Rauchverzicht)

Der Weltnichtrauchertag findet alljährlich am 31. Mai statt; die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihn 1987 ins Leben gerufen. Die diesjährige Kampagne steht unter dem Motto „Commit to Quit“ (Sag ja zum Rauchverzicht). Ziel ist es, 100 Millionen Menschen weltweit in ihrem Bestreben zu unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören. Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist es förderlich, in einem rauchfreien häuslichen Umfeld aufzuwachsen. Denn die elterlichen Vorbilder prägen das spätere Gesundheits- und Rauchverhalten ihrer Kinder. „Auch wenn die Zahl der jugendlichen Raucher in den letzten Jahren rapide gesunken ist, bleibt das Thema Rauchen für die Prävention aktuell“, sagt Friedhelm Körner. Tabak beziehungsweise Nikotin sei in der Regel das erste Suchtmittel im Leben von Jugendlichen.

Um eine kritische Haltung gegenüber Tabak- beziehungsweise Nikotinprodukten zu fördern, lädt die Suchtprävention in Nordrhein-Westfalen mit Aktionen Jugendliche zum Mitmachen ein.

