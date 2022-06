Um es Fahrraddieben schwerer zu machen, codieren Beamte des Kriminalkommissariates Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Mettmann wieder Fahrräder. Im Rahmen der Aktion "BlockiT" bekommen die Räder einen besonders widerstandsfähigen Aufkleber, der sich nur schwer entfernen lässt. Jedes codierte Fahrrad wird über eine Identifikationsnummer in einer Datenbank erfasst und kann jederzeit seinem Eigentümer zugeordnet werden.

Zur Codier-Aktion sollten interessierte Fahrradbesitzer das zu codierende Fahrrad, einen Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument mit Lichtbild sowie (wenn vorhanden) den Kaufbeleg des Fahrrades mitbringen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Der nächste "BlockiT"-Termin

Der nächste "BlockiT"-Termin ist am Freitag, 1. Juli, 10 bis 12 Uhr in Langenfeld auf dem Parkplatz an der Langforter Straße (gegenüber des Schwimmbades).

Für weitere Fragen zur Codier-Aktion steht das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz unter Tel. 02104 982-7777 zur Verfügung.