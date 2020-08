Brennende Strohballen lösen Großalarm aus

Zu einem Großbrand in Bork ist die Freiwillige Feuerwehr Selm mit den Löschzügen aus Bork, Cappenberg und Selm zu einem Bauernhof gerufen worden.

Dort brannten drei mit Strohballen beladene Anhänger und ein Radlader.

Die Anhänger und der Radlader standen auf einer abgelegenen Wiese, in der Nähe des Hofes.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da direkt am Brandort keine Wasserversorgung vorhanden war.

Das Löschwasser wurde durch Pendelverkehr mit 5 Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle gebracht.

Die Feuerwehr Selm war mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr Lünen unterstütze die Löscharbeiten mit einem Wassercontainer (7200 Liter) im Pendelverkehr, die Feuerwehr Kamen lieferte zusätzliche Atemschutzausrüstungen. Ein Landwirtschaftlicher Lohnunternehmer aus Selm half der Feuerwehr mit einem Teleskop-Radlader das brennende Stroh auseinander zu ziehen.

Die Polizei leitete den Verkehr weiträumig um.

Es kamen keine Tiere und Personen zu schaden.

Die genaue Brandursache wird ermittelt.