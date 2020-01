Coronavirus im Kreis Unna: Marien-Hospital Lünen

Es gibt einen ersten Verdachtsfall auf das Coronavirus im Kreis Unna. Ein Mann aus Kamen der zuvor in beruflich mehrere Wochen in dem betroffenen Gebiet um Wuhan in China war, befindet sich seit Donnerstag im St.-Marien-Hospital in Lünen und ist auf der Isolierstation.

Proben wurden an die Berliner Charité geschickt und mit einem Ergebnis wird zum Wochenende gerechnet.

Dann steht fest ob es sich um den Coronavirus handelt.

Das Coronavirus überträgt sich vermutlich über Tröpchen. Also über Händeschütteln, Husten oder Niesen. Ein Kontakt des Virus mit unseren Schleimhäuten ist demnach zu vermeiden.

Der beste Schutz vor einer Ansteckung ist wie auch beim Grippevirus Influenza eine gründliche Handhygiene mit häufigem Händewaschen sowie Husten und Niesen in die Armbeuge. Ebenso bietet ein Mundschutz nachweislich Schutz.

Aufgrund der erhöhten Nachfrage In einzelnen Apotheken sind die Masken bereits ausverkauft.