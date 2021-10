Einbrecher schneiden Loch in Wand

Beute machen wollten Einbrecher in einer Tankstelle in Selm - und versuchten es mit einer "kreativen" Methode.

Die Täter brachen in der Nacht zu Montag nicht etwa eine Tür oder ein Fenster der Hem-Tankstelle an der Kreisstraße auf, sondern schnitten ein Loch in die Wand zum Innenraum. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen. Wer Hinweise hat, meldet sich unter Telefon 02389 / 92 10 bei der Polizei in Werne.

