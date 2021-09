Explosionen zerstören Bank in Lünen-Süd

Detonationen zerstören die nächtliche Stille in Lünen-Süd und mit ihr die Filiale der Sparkasse. Sekunden danach flüchten Geldautomaten-Knacker mit einem schnellen Auto vom Tatort.

Die Geschäftsstelle der Bank ist nach der Tat ein Trümmerfeld: Fenster und Türen rissen die Explosionen aus dem Gebäude, die Druckwelle schleuderte die Scherben über viele Meter bis zur Jägerstraße. Automaten im Foyer liegen auf der Seite, aus der Decke kommen Kabel. Einsatzkräfte der Polizei sind nach dem ersten Notruf um 3.56 Uhr schnell vor Ort, setzen sich mit Hinweisen von Anwohnern auf die Spur der Täter. Die Flucht des Sportwagens führt nach ersten Erkenntnissen von Lünen-Süd über die Walter-Kohlmann-Straße in Derne zur Autobahn 2, von dort weiter nach Westen. Die Ermittler wissen aus ähnlichen Fällen: Die Banden, die solche Taten verüben, kommen oft aus den Niederlanden.

Anwohner beobachten die Geldautomaten-Knacker

Polizisten nahmen vor Ort dieAussagen von Anwohnern zur Tat auf, viele beobachteten die Geldautomaten-Knacker nach dem ersten lauten Knall vom Fenster. Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat haben, melden sich unter Telefon 0231 / 132 74 41 bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund. Von Interesse sind für die Polizei auch unter Umständen die Bilder von Überwachungskameras rund um den Tatort und entlang der Jägerstraße. Im Moment ist unklar, ob die Unbekannten Beute machen konnten, denn unter Umständen liefen die Detonationen, die oft mit einem schlecht zu kontrollierenden Gas-Gemisch verursacht werden, einfach vollkommen aus dem Ruder. Der Schaden, so eine erste Einschätzung, liegt allein am Gebäude bei rund einer Viertelmillion. In Dortmund-Derne kam es erst vor rund drei Wochen zu einer ähnlichen Tat an einem Geldautomaten im Foyer eines Rewe-Marktes.

