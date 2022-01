Am 24. Januar kollidierte die RB51 in Lünen mit einem auf den Gleisen abgelegten Fahrrad. Durch den Zusammenprall wurde das Triebfahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Unbekannte hatten ein weißes Fahrrad in die Strecke vor der Eisenbahnbrücke über den Datteln-Hamm-Kanal gelegt - zwischen Triftenteich und Weßlingholz. Trotz einer Schnellbremsung konnte die Kollision mit dem Rad nicht verhindert werden. Gegen 21 Uhr alarmierte der Triebfahrzeugführer die Bundespolizei. Es wurden Spuren gesichert und die nachfolgenden Zugverbindungen verspäteten sich.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, die am Abend des 24. Januars gegen 21 Uhr Personen beobachten konnten, die sich auf der Bahnstrecke zwischen den Kleingartenvereinen Triftenteich und Weßlingholz aufgehalten haben.

Hinweise können an die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenlosen Rufnummer 0800/6 888 000 gemeldet werden.

Quelle: Presseportal der Polizei