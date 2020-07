Gas zischt nach Unfall aus Transporter

Unfall am Mittwoch auf der Autobahn - doch als die Feuerwehr eintrifft, hört sie aus dem Kleintransporter-Wrack ein Zischen. Gas strömt aus und das ist unter Umständen eine Gefahr!

Der Kleintransporter mit einer Gruppe polnischer Arbeiter, der auf der Autobahn 2 in Höhe Lünen-Niederaden, Fahrtrichtung Oberhausen, erst in einen Lastwagen und dann in die Leitplanken krachte, hatte unter andere Acetylen-Gas an Bord. Das Gas hat Eigenschaften, die es besonders gefährlich machen und entsprechend handeln die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergkamen. Die Hecktüren des Transporters zu öffnen, ist das erste Problem, denn damit steht er noch direkt vor der Leitplanke. Ein Löschfahrzeug nimmt den Transporter deshalb an den Haken der Seilwinde und zieht ihn ein Stück nach vorne auf die gesperrte Autobahn. Feuerwehrleute unter Atemschutz und mit einem C-Schlauch in der Hand gehen währenddessen hinter einem Streifenwagen in Deckung und sichern die Aktion. Minuten später dann die Entwarnung: Die Flasche mit dem Acetylen ist dicht geblieben, was da zischt, ist nur nicht explosives Kohlendioxid. Die Einsatzkräfte können das Ausströmen des Gases stoppen, die Experten einer Bergungs-Firma kümmern sich danach sowohl um den sicheren Abtransport der Flaschen als auch um den zerstörten Kleintransporter und den Lastwagen. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zum Kamener Kreuz.

