Mutmaßlicher Dieb und zwei Komplizen gefasst:

Ein 26-Jähriger war am 19.01.2022 gegen 22:30 Uhr kurz in einem Gebäude an der Waltroper Straße, bei seiner Rückkehr waren seine Tasche vom Beifahrersitz und der Autoschlüssel verschwunden. Geistesgegenwärtig nutzte der Bestohlene die Videoüberwachung, die rund um das Gebäude besteht und konnte sich den Diebstahl auf dem gespeicherten Video ansehen - und den Tatverdächtigen.

Gemeinsam mit einem Dortmunder machte er sich auf die Suche und konnte die drei Tatverdächtigen noch auf der Waltroper Straße entdecken. Polizisten nahmen dann drei Männer fest, einen Tatverdächtigen sowie zwei Komplizen.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Pressestelle der Polizei Dortmund