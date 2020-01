Kind vermisst: Polizei dementiert Gerücht

Gerüchte machen im Internet die Runde, es geht um das vermisste Mädchen aus Lünen. Die Polizei dementiert die Berichte.

Das Mädchen sei wieder zu Hause, schreiben verschiedene Kommentatoren in Gruppen bei Facebook. "Nein, das stimmt nicht, die Fahndung ist noch immer aktuell", so ein Sprecher der Polizei am Samstagabend auf Anfrage des Lüner Anzeigers. Freitag ging die Polizei mit der Suche nach der kleinen Lenina G. an die Öffentlichkeit, seit Donnerstag fehlt von der Sechsjährigen, die zuletzt an der Görlitzer Straße in Horstmar gesehen wurde, jede Spur. Das Mädchen ist unter Umständen in Begleitung seines Vaters unterwegs, so die Ermittler. Hinweise unter Telefon 0231 / 132 74 41 an die Kriminalwache der Polizei Dortmund.