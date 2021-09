Mordkomission ermittelt: Lüner in Haft

Streit zwischen zwei Familien eskalierte am Wochenende im Norden von Dortmund. Ein Mann aus Dortmund wurde schwer verletzt - ein Lüner sitzt in Haft.

Die Haftrichterin schickte den Mann (43) aus Lünen hinter Gitter, der Vorwurf lautet versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. In Summe waren es laut Polizei mehr als hundert Personen, die sich auf der Schützenstraße in der Dortmunder Nordstadt attackierten, laut den Ermittlern kamen dabei unter anderem Stichwaffen zum Einsatz. Ein Dortmunder wurde dabei so schwer mit einem Messer verletzt, dass er notoperiert werden musste in einer Klinik. Polizisten nahmen vor Ort den Mann aus Lünen fest, bei ihm fanden sie ein Messer. Ermittler entdeckten vor Ort zudem unter anderem eine Machete und eine Schusswaffe.



